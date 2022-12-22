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ميقاتي: دور كبير للقطاع الخاص في عملية تمويل وإنشاء البنى التحتية للغاز الطبيعي مما سوف يسهم في خفض كلفة الكيلوات وسوف يسهم بتنمية الصناعات المحلية

Lebanon 24
22-12-2022 | 03:00
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