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واشنطن تفتح تحقيقاً واسعاً بشأن وصول مكونات وأدوات أميركية مستخدمة في تصنيع مسيرات إيران

Lebanon 24
22-12-2022 | 03:58
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