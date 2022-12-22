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ابو الغيط: لبنان يحظى بمكانة كبيرة في العالم العربي ونأمل أن يتجاوز الازمة الاقتصادية التي يمر بها والاصلاحات المطلوبة لم تعد خافية على أحد
Lebanon 24
22-12-2022
|
02:49
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