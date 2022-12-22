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وزير الخارجية السويدية: لدينا تعديل دستوري وتشريعات جديدة قريبا تعمل على مكافحة التنظيمات الإرهابية لنفي بوعودنا تجاه تركيا

Lebanon 24
22-12-2022 | 06:35
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