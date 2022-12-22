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وزارة الخارجية الإيرانية: أجبنا مرارا وتكرارا على اتهامات كييف التي لا أساس لها بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة

Lebanon 24
22-12-2022 | 06:39
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