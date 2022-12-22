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المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل لـ"الجديد": لا يوجد أزمة دستورية بل سياسية وما قام به وزير الدفاع مخالف للدستور

Lebanon 24
22-12-2022 | 08:25
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