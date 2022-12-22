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وزراء خارجية مجموعة السبع يطالبون بيلاروسيا بوقف دعمها للجيش الروسي فورا

Lebanon 24
22-12-2022 | 10:06
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