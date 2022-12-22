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أخبار عاجلة
"العربية" عن مسؤول أميركي: أسلحة كوريا الشمالية التي تسلمتها روسيا لن تؤثر في المعركة في أوكرانيا
Lebanon 24
22-12-2022
|
10:39
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