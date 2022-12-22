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قائد القيادة المركزية الأميركية: نعمل على إثناء تركيا عن البدء بعملية عسكرية برية شمال سوريا (الشرق)

Lebanon 24
22-12-2022 | 11:36
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