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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: المساعدات الأميركية لأوكرانيا تمكن الأوكرانيين من التصدي للغزو الروسي (الحرة)

Lebanon 24
22-12-2022 | 12:17
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