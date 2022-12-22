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وزارة الخارجية الأميركية: الوزير انتوني بلينكن أعرب في اتصال مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو عن قلقه من الوضع في شمال سوريا
Lebanon 24
22-12-2022
|
16:34
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