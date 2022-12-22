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روسيا: نأمل أن يكون لدى واشنطن الحس الكافي لعدم تحويل الوضع الحالي إلى صدام مباشر بيننا

Lebanon 24
22-12-2022 | 18:11
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