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الخارجية الصينية: وزير الخارجية حذر نظيره الأميركي من استمرار الولايات المتحدة في اعتماد سياسة "التنمر"

Lebanon 24
23-12-2022 | 00:51
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