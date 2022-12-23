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الشرطة الباكستانية: انفجار سيارة عند نقطة تفتيش في إسلام اباد وإصابة 4 من رجال الشرطة

Lebanon 24
23-12-2022 | 01:58
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