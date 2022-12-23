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التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور خانقة

Lebanon 24
23-12-2022 | 04:28
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