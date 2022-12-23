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رئيس الوزراء البريطاني: الوضع صعب لكننا نقوم بما هو في مصلحة البلاد لتجاوز التضخم

Lebanon 24
23-12-2022 | 05:28
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