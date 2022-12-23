Advertisement

أخبار عاجلة

النيابة العامة الفرنسية تُعلن انتهاء حادث إطلاق النار وسط باريس

Lebanon 24
23-12-2022 | 07:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية باريس: إطلاق النار وقع في مركز للاجئين الأكراد في الدائرة العاشرة
lebanon 24
23/12/2022 15:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصدر في الشرطة الفرنسية: جرحى إثر إطلاق نار في باريس وتوقيف مشتبه به
lebanon 24
23/12/2022 15:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يدين حادثة إطلاق النار على "اليونيفيل"
lebanon 24
23/12/2022 15:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة السويدية: عثرنا على أدلة تؤكد أن الحادث في خط الغاز نورد ستريم كان تخريبيا
lebanon 24
23/12/2022 15:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:34 | 2022-12-23
06:55 | 2022-12-23
06:19 | 2022-12-23
06:10 | 2022-12-23
06:01 | 2022-12-23
05:39 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website