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تركيا تتهم قبرص بإثارة التوتر في شرق المتوسط بسبب التنقيب عن الغاز (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-12-2022 | 11:13
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