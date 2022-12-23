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أخبار عاجلة
ماكرون يستنكر "الهجوم المشين" على الأكراد في فرنسا (العربية)
Lebanon 24
23-12-2022
|
12:04
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