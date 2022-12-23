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وزير الخارجية الإيراني: اتفقت مع جوزيب بوريل على اتخاذ خطوات نهائية بشأن الاتفاق النووي (الجزيرة)

Lebanon 24
23-12-2022 | 14:36
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