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بلينكن يعلن تضامنه مع الجالية الكردية والشعب الفرنسي بعد اعتداء باريس (العربية)

Lebanon 24
23-12-2022 | 15:35
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