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دول التحالف تسعى إلى ربط الإنساني بالعسكري في اليمن وقصر المفاوضات على الملفات والاستحقاقات الإنسانية الطبيعية (الميادين)

Lebanon 24
23-12-2022 | 16:06
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