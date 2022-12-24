البطريرك الراعي برسالة عيد الميلاد: ما يحدث يؤكد وجود مخطط ضد لبنان والتعطيل متعمّد لانتخاب رئيس للجمهورية ليصبح لبنان من دون أي سلطة شرعية

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