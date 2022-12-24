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الراعي: الأزمة الحالية لا تزال عصية على الحلول والتسويات الوطنية وعلى الحوارات الداخلية ما يعني انها ازمة مختلفة بجوهرها عن جميع الازمات السابقة

Lebanon 24
24-12-2022 | 02:59
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