18
o
بيروت
17
o
طرابلس
5
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
16
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الراعي: اغتيل جندي من قوات حفظ السلام وكأنه حدث عابر وفي السجون مسجونون من كل الطوائف والقضاء في حالة إضراب
Lebanon 24
24-12-2022
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الأرميني: قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ لا تنفذ مهامها في الرقابة والسيطرة على ممر لاتشين
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأرميني: قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ لا تنفذ مهامها في الرقابة والسيطرة على ممر لاتشين
24/12/2022 15:58:19
24/12/2022 15:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء مراسم تأبين الجندي الإيرلندي العامل في قوات اليونيفيل والذي قضى في إطلاق نار في بلدة العاقبية
Lebanon 24
بدء مراسم تأبين الجندي الإيرلندي العامل في قوات اليونيفيل والذي قضى في إطلاق نار في بلدة العاقبية
24/12/2022 15:58:19
24/12/2022 15:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: أحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان
24/12/2022 15:58:19
24/12/2022 15:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القوات الاستراتيجية الروسية: روسيا تخطط لاختبار إطلاق 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عام 2023
Lebanon 24
قائد القوات الاستراتيجية الروسية: روسيا تخطط لاختبار إطلاق 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عام 2023
24/12/2022 15:58:19
24/12/2022 15:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن سعر الدولار.. إليكم ما فعله الصرّافون مساء اليوم!
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. إليكم ما فعله الصرّافون مساء اليوم!
16:00 | 2022-12-23
23/12/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-23
23/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة توفيت حرقا داخل سيارتها في الشوف!
Lebanon 24
سيدة توفيت حرقا داخل سيارتها في الشوف!
09:52 | 2022-12-23
23/12/2022 09:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار مختلف داخل محطات المحروقات.. إليكم قيمته
Lebanon 24
سعر دولار مختلف داخل محطات المحروقات.. إليكم قيمته
13:06 | 2022-12-23
23/12/2022 01:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات.. رابعة الزيات تتقدم بشكوى ضد "جعدنيستا"! (صور)
Lebanon 24
العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات.. رابعة الزيات تتقدم بشكوى ضد "جعدنيستا"! (صور)
00:30 | 2022-12-24
24/12/2022 12:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:57 | 2022-12-24
جريح نتيحة حادث ارتطام سيارة بالفاصل الاسمنتي على طريق المنار - ابي سمراء في طرابلس
08:55 | 2022-12-24
الجزيرة: منظمو مظاهرات باريس يطلبون من المتظاهرين في ساحة الجمهورية المغادرة ويعتبرون أن المواجهات الجارية لا تمثلهم
07:32 | 2022-12-24
عمليات تخريب تشهدها باريس من المحتجين على مقتل أكراد في هجوم المركز الثقافي (العربية)
07:31 | 2022-12-24
مواجهات في ساحة الجمهورية في باريس أمام تجمع للجالية الكردية (التلفزيون العربي)
07:18 | 2022-12-24
نائب الأمين العام لـ"حزب الله" معايداً في الميلاد: سنكون مع المسلمين والمسيحيين المؤمنين بالرسول والرسالة موحدين دائماً
06:24 | 2022-12-24
العربية: السلطات الإيرانية تتراجع عن قبول استئناف المتظاهر محمد قبادلو وتؤيد حكم الإعدام بحقه
فيديو
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
24/12/2022 15:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
24/12/2022 15:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
24/12/2022 15:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact