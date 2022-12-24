Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي: اغتيل جندي من قوات حفظ السلام وكأنه حدث عابر وفي السجون مسجونون من كل الطوائف والقضاء في حالة إضراب

Lebanon 24
24-12-2022 | 03:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الأرميني: قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ لا تنفذ مهامها في الرقابة والسيطرة على ممر لاتشين
lebanon 24
24/12/2022 15:58:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء مراسم تأبين الجندي الإيرلندي العامل في قوات اليونيفيل والذي قضى في إطلاق نار في بلدة العاقبية
lebanon 24
24/12/2022 15:58:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان
lebanon 24
24/12/2022 15:58:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات الاستراتيجية الروسية: روسيا تخطط لاختبار إطلاق 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عام 2023
lebanon 24
24/12/2022 15:58:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:57 | 2022-12-24
08:55 | 2022-12-24
07:32 | 2022-12-24
07:31 | 2022-12-24
07:18 | 2022-12-24
06:24 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website