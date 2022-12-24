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أوكرانيا.. مسؤول رسمي في خاركيف يتحدث عن قصف مدفعي روسي على المدينة أدى الى مقتل شخص وجرح آخرين

Lebanon 24
24-12-2022 | 05:36
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