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منظمة العفو الدولية تدعو إيران لوقف إعدام المحتج محمد قبادلو وتقول إن إعدامه بات وشيكا بعد تأييد المحكمة العليا للحكم

Lebanon 24
24-12-2022 | 12:21
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