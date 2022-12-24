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إعلام أفغاني: مكاتب لجان أوروبية لشؤون اللاجئين تغلق مكاتبها في أفغانستان

Lebanon 24
24-12-2022 | 13:22
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