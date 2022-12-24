Advertisement

أخبار عاجلة

"أ ف ب": المشتبه به في اعتداء باريس يعاني من وضع صحي تطلب نقله من السجن

Lebanon 24
24-12-2022 | 13:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطلق النار في باريس يؤكد أن دوافعه "عنصرية" والتحقيق مستمر
lebanon 24
25/12/2022 03:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
lebanon 24
25/12/2022 03:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يترك أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان"؟
lebanon 24
25/12/2022 03:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصدر في الشرطة الفرنسية: جرحى إثر إطلاق نار في باريس وتوقيف مشتبه به
lebanon 24
25/12/2022 03:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:51 | 2022-12-24
13:53 | 2022-12-24
13:47 | 2022-12-24
13:35 | 2022-12-24
13:34 | 2022-12-24
13:32 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website