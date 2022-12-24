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وسائل إعلام روسية: قوات فاغنر تخوض حرب شوارع في مدينة باخموت (ارتيوموفسك) الاستراتيجية في دونيتسك

Lebanon 24
24-12-2022 | 16:51
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