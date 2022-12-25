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سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا: إنشاء خط دفاعي جديد لمواجهة أي تقدم أوكراني (العربية)
Lebanon 24
25-12-2022
|
03:07
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