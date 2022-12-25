الراعي في عظة الميلاد: الكبرياء يمنع السياسيين من التلاقي والتحاور من اجل الخروج من ازمة انتخاب رئيس فيما انين الشعب الجائع والمقهور لا يبلغ آذان قلوبهم وضمائرهم فأين هم من وجه الرحمة الذي انكشف لنا في الميلاد؟

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