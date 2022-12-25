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الراعي في عظة الميلاد: الكبرياء يمنع السياسيين من التلاقي والتحاور من اجل الخروج من ازمة انتخاب رئيس فيما انين الشعب الجائع والمقهور لا يبلغ آذان قلوبهم وضمائرهم فأين هم من وجه الرحمة الذي انكشف لنا في الميلاد؟

Lebanon 24
25-12-2022 | 03:44
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الراعي في عظة الميلاد: الكبرياء يمنع المسؤولين من التلاقي والتحاور
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26/12/2022 01:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي : أنين الشعب الجائع لا يبلغ آذان المسؤولين و ضمائرهم
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26/12/2022 01:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: يا ليت الذين كبّلتهم أنانيّتهم ومصالحهم يتحرّرون من سلاسلها فيكفّوا عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، لكي تعود الحياة إلى المؤسسات الدستورية، وتخرج البلاد من أزماتها القاتلة والشعب من فقره
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26/12/2022 01:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي برسالة عيد الميلاد: ما يحدث يؤكد وجود مخطط ضد لبنان والتعطيل متعمّد لانتخاب رئيس للجمهورية ليصبح لبنان من دون أي سلطة شرعية
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