الراعي: يا ليت الذين كبّلتهم أنانيّتهم ومصالحهم يتحرّرون من سلاسلها فيكفّوا عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، لكي تعود الحياة إلى المؤسسات الدستورية، وتخرج البلاد من أزماتها القاتلة والشعب من فقره

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