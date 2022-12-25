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إضراب عام يشمل المتاجر في مدينة بوكان الكردية بإيران إحياء لذكرى قتلى الاحتجاجات (العربية)

Lebanon 24
25-12-2022 | 04:34
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