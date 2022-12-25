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بوتين: روسيا على عكس خصومها لا ترفض المفاوضات بشأن أوكرانيا وهي مستعدة للتفاوض مع جميع الأطراف (الجزيرة)

Lebanon 24
25-12-2022 | 04:51
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