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بوتين: روسيا ستكون قادرة على تدمير منظومات باتريوت للدفاع الجوي إذا سلمتها واشنطن لكييف (الجزيرة)

Lebanon 24
25-12-2022 | 05:08
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