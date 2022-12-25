13
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
السفارة الأميركية في ليبيا: إذا لم يتم الاتفاق بسرعة ينبغي استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات
Lebanon 24
25-12-2022
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في ليبيا: التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
السفارة الأميركية في ليبيا: التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية (سكاي نيوز عربية)
26/12/2022 07:19:17
26/12/2022 07:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في ليبيا: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت هو المطلب الواضح للشعب الليبي
Lebanon 24
السفارة الأميركية في ليبيا: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت هو المطلب الواضح للشعب الليبي
26/12/2022 07:19:17
26/12/2022 07:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في موسكو: لدينا آليات لإدارة المخاطر النووية مع روسيا
Lebanon 24
السفارة الأميركية في موسكو: لدينا آليات لإدارة المخاطر النووية مع روسيا
26/12/2022 07:19:17
26/12/2022 07:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية لدى إسلام أباد تحذر رعاياها من هجوم محتمل خلال العطل في باكستان
Lebanon 24
السفارة الأميركية لدى إسلام أباد تحذر رعاياها من هجوم محتمل خلال العطل في باكستان
26/12/2022 07:19:17
26/12/2022 07:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيول وثلوج.. المنخفض الجوّي في لبنان سيبلغ ذروته في هذا الموعد!
Lebanon 24
سيول وثلوج.. المنخفض الجوّي في لبنان سيبلغ ذروته في هذا الموعد!
13:51 | 2022-12-25
25/12/2022 01:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيجري غداً؟
13:45 | 2022-12-25
25/12/2022 01:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا في لبنان.. الأمطار والرياح ستشتد في هذا التوقيت!
Lebanon 24
استعدّوا في لبنان.. الأمطار والرياح ستشتد في هذا التوقيت!
06:07 | 2022-12-25
25/12/2022 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة: "حابي غيّر سيارتيّ والغالي بيرخصلي" (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة: "حابي غيّر سيارتيّ والغالي بيرخصلي" (فيديو)
08:00 | 2022-12-25
25/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هويتهُ كُشِفت.. من هو مُطلق النار على آلية "اليونيفيل" في العاقبية؟
Lebanon 24
هويتهُ كُشِفت.. من هو مُطلق النار على آلية "اليونيفيل" في العاقبية؟
12:56 | 2022-12-25
25/12/2022 12:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:10 | 2022-12-26
وزارة الدفاع التايوانية: الصين نشرت 71 طائرة حربية حولنا في إطار مناورات عسكرية
23:25 | 2022-12-25
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيل و 5 جرحى
18:39 | 2022-12-25
إعلام برازيلي: سيتم إعادة تقييم جدول تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا بعد اكتشاف تهديد بقنبلة
18:34 | 2022-12-25
خارجية طالبان: على إيران عدم محاولة تصدير مشاكلها إلينا باسم التعاطف مع الأفغانيات
18:33 | 2022-12-25
خارجية طالبان رداً على تصريحات إيرانية: من الأفضل لطهران إرضاء المتظاهرات في إيران
18:05 | 2022-12-25
مسؤول محلي في نيويورك: وفاة 12 شخصاً بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولاية
فيديو
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
26/12/2022 07:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
26/12/2022 07:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
26/12/2022 07:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact