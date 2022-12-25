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"تاس" عن نائب رئيس الوزراء الروسي: مستعدون لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا عبر أنبوب يامال

Lebanon 24
25-12-2022 | 18:00
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