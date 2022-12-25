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مسؤول محلي في نيويورك: وفاة 12 شخصاً بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولاية

Lebanon 24
25-12-2022 | 18:05
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