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إعلام برازيلي: سيتم إعادة تقييم جدول تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا بعد اكتشاف تهديد بقنبلة

Lebanon 24
25-12-2022 | 18:39
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