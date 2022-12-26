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مريض بحاجة لـ 3 بلاكيت دم من فئة O+ في مستشفى الرسول الاعظم.. للتبرع قبل الخميس والاتصال على الرقم: 03524266

Lebanon 24
26-12-2022 | 06:06
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