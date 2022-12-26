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المشتبه به بالاعتداء على مركز للاجئين الأكراد في باريس يمثل أمام قاضي التحقيق

Lebanon 24
26-12-2022 | 06:16
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