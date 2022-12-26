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وزارة الدفاع البيلاروسية: انتهاء التدريب على أنظمة صواريخ إسكندر والدفاع الجوي إس-400 وهي جاهزة لأداء مهامها
Lebanon 24
26-12-2022
|
07:27
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