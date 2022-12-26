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"العربية": "داعش" يتبنى هجوم أفغانستان الذي أدى لمقتل رئيس شرطة إقليم

Lebanon 24
26-12-2022 | 09:24
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