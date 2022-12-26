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سلطات ولاية نيويورك الأمريكية: وفاة 25 شخصا في منطقة بوفالو غربي الولاية بسبب موجة البرد القارس

Lebanon 24
26-12-2022 | 09:53
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