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أردوغان: اكتشفنا 58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
26-12-2022 | 12:22
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