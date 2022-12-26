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الكرملين يرفض إمكانية إجراء مفاوضات في الأمم المتحدة بشروط كييف (نوفوستي)

Lebanon 24
26-12-2022 | 15:21
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