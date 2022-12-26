13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وكالة الاستخبارات في العراق أحبطت عملية إدخال مليون حبة مخدّرة عبر الحدود المحاذية للأنبار (روسيا اليوم)
Lebanon 24
26-12-2022
|
16:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الاستخبارات في العراق أحبطت عملية إدخال مليون حبة مخدّرة عبر الحدود المحاذية للأنبار
Lebanon 24
وكالة الاستخبارات في العراق أحبطت عملية إدخال مليون حبة مخدّرة عبر الحدود المحاذية للأنبار
27/12/2022 02:44:35
27/12/2022 02:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: لا نستبعد أن تشنّ روسيا هجوماً انطلاقاً من الأراضي البيلاروسية (الجزيرة)
Lebanon 24
وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: لا نستبعد أن تشنّ روسيا هجوماً انطلاقاً من الأراضي البيلاروسية (الجزيرة)
27/12/2022 02:44:35
27/12/2022 02:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 3 جنود إسرائيليين بعملية دهس في النقب (روسيا اليوم)
Lebanon 24
إصابة 3 جنود إسرائيليين بعملية دهس في النقب (روسيا اليوم)
27/12/2022 02:44:35
27/12/2022 02:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير لبحث عملية برية محتملة في شمال سوريا (روسيا اليوم)
Lebanon 24
أردوغان يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير لبحث عملية برية محتملة في شمال سوريا (روسيا اليوم)
27/12/2022 02:44:35
27/12/2022 02:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستتغير حياتها بشكل جذري في عام 2023.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستتغير حياتها بشكل جذري في عام 2023.. هل أنت من بينها؟
02:00 | 2022-12-26
26/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي يتعمق فوق لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج على 1100 متر متى ينحسر؟
Lebanon 24
المنخفض الجوي يتعمق فوق لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج على 1100 متر متى ينحسر؟
02:46 | 2022-12-26
26/12/2022 02:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر اليوم.. هذا ما شهده سوق الدولار!
Lebanon 24
ظهر اليوم.. هذا ما شهده سوق الدولار!
07:10 | 2022-12-26
26/12/2022 07:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت وهي ترقص بطريقة غريبة على الطاولة.. شيرين تُفاجئ الجميع بتصرفاتها والجمهور: "جنت المخلوقة" (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت وهي ترقص بطريقة غريبة على الطاولة.. شيرين تُفاجئ الجميع بتصرفاتها والجمهور: "جنت المخلوقة" (فيديو)
00:15 | 2022-12-26
26/12/2022 12:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يتوقّع.. هذا ما قد يفعله رياض سلامة بعد أشهر بـ"الدولار"!
Lebanon 24
خبيرٌ يتوقّع.. هذا ما قد يفعله رياض سلامة بعد أشهر بـ"الدولار"!
11:20 | 2022-12-26
26/12/2022 11:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:09 | 2022-12-26
حاكمة نيويورك كاثي هوكول: الظروف الناجمة عن العاصفة الثلجية لا تزال صعبة
17:53 | 2022-12-26
نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 عن الجمهوريين
17:51 | 2022-12-26
وكالة الاستخبارات في العراق أحبطت عملية إدخال مليون حبة مخدّرة عبر الحدود المحاذية للأنبار
17:48 | 2022-12-26
لافروف: نظام كييف يحاول جر الولايات المتحدة ودول الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا
17:31 | 2022-12-26
رئيس صربيا يأمر برفع الاستعداد القتالي للجيش بعد تفاقم التوتر الحدودي مع كوسوفو
17:18 | 2022-12-26
لافروف: إذا لم تنفذ كييف مقترحاتنا بشأن نزع السلاح فإن الجيش الروسي سيتكفل بذلك
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
27/12/2022 02:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
27/12/2022 02:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
27/12/2022 02:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact