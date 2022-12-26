Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: نحو 9 ملايين أوكراني بلا كهرباء ولكن العدد آخذ بالتراجع تدريجياً (الجزيرة)

Lebanon 24
26-12-2022 | 16:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن خلال استقباله زيلنسكي: نؤيد سلاما عادلا في أوكرانيا ويشرفنا أن ندعمكم ضد هذه الحرب الوحشية (الجزيرة)
lebanon 24
27/12/2022 02:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولية منذ انطلاق الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
27/12/2022 02:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا... الكهرباء تعود لـ6 ملايين شخص
lebanon 24
27/12/2022 02:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: قدمنا 53 مليون دولار بشكل طارئ لأوكرانيا بهدف إصلاح شبكة الكهرباء (الجزيرة)
lebanon 24
27/12/2022 02:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:09 | 2022-12-26
17:53 | 2022-12-26
17:51 | 2022-12-26
17:48 | 2022-12-26
17:31 | 2022-12-26
17:18 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website