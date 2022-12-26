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الرياضي بيروت يفوز على الحكمة بنتيجة 77-71 ضمن المرحلة العاشرة من بطولة لبنان لكرة السلة

Lebanon 24
26-12-2022 | 16:51
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